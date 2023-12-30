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Aydın'da durdurulan otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
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Aydın'da durdurulan otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda durdurulan bir otomobilde yolcu olarak bulunan bir şahsın oturduğu koltuk altından bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli şahsın sağlık kuruluşunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.

Aydın\'da durdurulan otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi
30.12.2023 - 10:22,
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Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yolcu olarak bulunan bir şahsın oturduğu koltuk altından bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü uyuşturucu madde köpek unsurları ile icra edilen yol emniyet ve kontrolü faaliyeti esnasında içerisindeki şahısların durumundan şüphelenilen bir otomobil durduruldu. Durdurulan otomobilin içerisinde yolcu konumunda bulunan B.K. isimli şüpheli şahsın oturduğu koltuğun altında; 98 adet uyuşturucu hap ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şüpheli B.K.'nın sağlık kuruluşunda yapılan testinde de uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Jandarma, Efeler, Aydın, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da durdurulan otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da durdurulan otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
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