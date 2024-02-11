Aydın'da düzenlenen deve güreşi şenliklerinde kavga çıktı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Aydın'da düzenlenen deve güreşi şenliklerinde kavga çıktı, 1 kişi yaralandı

Aydın\'da düzenlenen deve güreşi şenliklerinde kavga çıktı, 1 kişi yaralandı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde düzenlenen deve güreşi şenlikleri renkli görüntülere sahne olurken, çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Olaya karışan 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

11.02.2024 21:01  Güncelleme: 21:14
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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde düzenlenen deve güreşi şenlikleri renkli görüntülere sahne olurken, çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Olaya karışan 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kuyucak'ta uzun yıllardır düzenlenen deve güreşi şenliği görsel şölenin yanısıra seyirciler ve deve sahipleri arasında yaşanan kavgalara da sahne oldu. Kuyucak Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen geleneksel deve güreşi şenliklerinde Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden gelen ünlü 150 pehlivan devenin kıran kırana mücadelesi renkli anlara neden oldu. Havanın güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar, günler önce alana yerleştirdikleri römork veya kamyon kasaları içerisinde veya özel olarak hazırlanmış seyir teraslarında mangal yaparak güreşleri izledi. Güreşleri yaklaşık 15 bin bin güreşsever izledi.

Çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

Güreşler, sabah erken saatlerde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Akşam saatlerinde alkolü fazla kaçıran seyirciler arasında ise zaman zaman kavgalar çıktı. Yaşanan bir arbedeye jandarma ekipleri müdahale ederek olayın büyümesini önledi. Ekiplerin olaya müdahalesi sırasında alanın diğer tarafında başka bir kavga çıktı. Çıkan kavgada 1 kişi yaralanırken, olaya karıştığı iddia edilen 3 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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