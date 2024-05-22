Aydın\'da düzensiz göçle mücadele operasyonunda 16 göçmen ve 2 organizatör yakalandı

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Aydın'da düzensiz göçle mücadele çerçevesinde yapılan operasyonlarda 16 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik faaliyet aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede yürütülen çalışmalar sonucunda 6 bin 765 şahsın sorgusu yapıldı. Sorgulanan 148 yabancı uyruklu şahsın da sorgusu yapılırken, çalışmalarda 16 düzensiz göçmen, 2 organizatör ve 1 adet araç yakalandı. - AYDIN