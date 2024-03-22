Aydın\'da Eğitime Gönderilen Köpekler Telef Oluyor

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Aydın'ın Efeler ilçesinde eğitime gönderdikleri köpekleri telef olan kişi sayısı artmaya başladı. Geçtiğimiz gün para karşılığı köpeklerini eğitim için teslim ettikleri bir köpek eğitmeninden köpeklerinin cansız bedenini teslim alan ailenin ardından bugün bir aile daha aynı kişinin köpeklerinin ölümüne neden olduğunu ileri sürerek şikayetçi oldu. Polis tarafından el konulan olayın ardından Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

Aydın'da hemşire Hatice-İsmail Karatepe Çifti, yaklaşık 3 yıl önce doğumda annesi telef olan Golden cinsi bir yavru köpek edindi. Süreç içerisinde ailenin bir ferdi haline gelen köpeğini sosyalleşmesi amacıyla eğitime göndermeyi planlayan Karatepe Çiftçi bu konuda araştırma yaptı. Yaptıkları araştırma sonucu sosyal medyadaki reklamlara ve çeşitli kişilerin tavsiyelerine uyarak E.M. isimli şahısla irtibata geçen Hatice Karatepe yaşadıklarına isyan etti.

Sosyalleşmesi için 45 gün lük eğitim karşılığında 24 bin TL ödeme yaptıkları şahsın köpeklerinin ölümüne neden olduğunu belirten Hatice Karatepe, "Yaptığımız araştırma sonucu kendisini köpek eğitmeni olarak tanıtan kişi E.M. görüşmek üzere 28 Şubat günü evimize geldi. Görüştük. 45 günlüğüne 24 bin TL'ye anlaştık. 5 bin TL nakit elden para alıp köpeği de alıp götürdü. Kendisi ile her 2 günde bir video atıyordu. Aradan 2 hafta sonra gece saat 02.30'da bizi aradı. Polis karakolunda olduğunu ve akşam yemeği için eve gidip geldiğinde Aydın Kent Meydanı'ndaki ofisinin kapısı zorlanıp içerdeki bizim köpekle birlikte 3 köpeğin çalındığını söyledi. Bizim de ifade vermemiz gerektiğini belirtti. Aynı gün öğleden sonra bu defa bizi polis aradı. Köpeğimizin bulunduğunu söylediler. Meğer ki kendisini köpek bakıcısı olduğunu söyleyen kişi senaryo uydurmuş ve köpeklerimiz çalınmamış aynı ortamda tutulduğu büyük köpekler tarafından boğulup öldürülmüş" diyerek yaşadıklarına isyan etti.

"Şehrin göbeğinde koskoca tabela ile halk kandırılıyor"

Yaşadığı bu olayın aynı zamanda Aydın'daki denetimsizliğin de bir göstergesi olduğunu belirten Hatice Karatepe, "Bir vatandaş olarak şehrin göbeğindeki koskoca ofis ve bu ofisin kent meydanından bile görülen tabelalarına aldandık. Çünkü sahte olsa devlet buna burada müsaade etmez diye düşündük. Yıllardır, ne Tarım İl ve İlçe Müdürlüğü, ne belediyeler ne de maliye buraya uğramamış anlaşılan. Halen burası maalesef faaliyetine devam ediyor. Bizlerin canı yandı başka kimselerin canı yanmaması için yetkililere de göreve davet ediyoruz" dedi.

Bu arada iddiaların hedefi olan E.M. isimli şahıs, yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu ancak önümüzdeki günlerde iddialarla ilgili basın açıklaması yapacağını belirtti. - AYDIN