Aydın\'da Elektrik Direği ve Kablolarının Çalınması Olayında Gözaltına Alınan 3 Kişi Serbest Bırakıldı

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Aydın'ın Çine ilçesinde elektrik direği ve kablolarının çalınması olayı ile ilgili jandarma tarafından gözaltına alınan 3 kişinin jandarmadaki ilk sorgusunun ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden Elderesi Mahallesi sakinlerinden Ü.K.'nin avukatı Cemal Çakır, müvekkilinin olayla bir ilgisinin olmadığını belirterek "Müvekkilim Ü.K: mahkemeye çıkmadan serbest bırakıldı. Çünkü PTS kayıtlarında elektrik kablosu hırsızlık olayının yaşandığı gün Marmaris'te olduğunu kanıtladık" diyerek müvekkilinin işlemediği bir suçtan dolayı bulunduğu bölgede mağdur olduğunu bahse konu hurda durumdaki 6 adet elektrik direğini de firma yetkililerinin izni ve bilgisi dahilinde aldığını kaydetti.

Yaşanan hırsızlık olayından sonra 264 saatlik kamera kayıtları incelenerek şüpheli olarak gözaltına alınan 3 şahsın da ifadelerinin ardından salıverildiği ancak olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü belirtildi. - AYDIN