Aydın\'da Elektrik Kontağından Yangın: 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde iddiaya göre elektrik kontağından çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Ata Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde bir sitede bulunan apartmanın 3'üncü katındaki dairede iddiaya göre elektrik kontağından yangın çıktı. Alevleri fark eden ev sahipleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin uğraşları sonucu alevler kontrol altına alındı. Tamamen yanan ev kullanılamaz hale gelirken, yangında dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN