Aydın'da Elektronik Sigara Operasyonu: 90 Adet Ele Geçirildi

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Aydın'da polis ekipleri yaptıkları çalışmada 90 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Aydın Emniyet Müdürlüğü Didim Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçu ile ilgili yapılan operasyonda 1 şahıs yakalanırken, şahsın iş yerinde yapılan aramalarda, 90 adet elektronik sigara, 57 adet 50 gramlık bandrolsüz kıyılmış tütün, 35 adet bandrolsüz sigara ele geçirildi. Olaylarla ilgili yakalanan 1 şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. - AYDIN