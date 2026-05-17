Aydın\'da Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 8 ilçede 105 şüpheliye yönelik eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Nazilli, Karacasu, Sultanhisar, Yenipazar, İncirliova, Germencik, Koçarlı ve Buharkent ilçelerinde uyuşturucu madde kullandığı ve ticaretini yaptığı değerlendirilen 105 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilere ait dijital materyallere el konulurken, şüpheliler hakkında da adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN