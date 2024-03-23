Aydın\'da eşini öldürmek suçundan aranan şüpheli yakalandı

Tekirdağ'da 432 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yapılan operasyonda, bir evde yapılan aramada 432 uyuşturucu hap ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.