Gece yarısı evden alevler yükseldi, mahalleli sokağa döküldü

26.02.2026 01:11  Güncelleme: 01:13
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın, çevredeki mahalleliyi sokağa döktü. Yangın sırasında evde bulunan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangında ölen veya yaralanan olmadı, ancak ev kullanılamaz hale geldi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evde çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü. Yangın sırasında evdeki bir şahıs ekipler tarafından kurtarıldı.

Yangın, gece saatlerinde Kemer Mahallesi 1739 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale ederken, evde bulunan ve alkollü olduğu iddia edilen şahıs ekiplerce dışarı çıkartıldı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Evden çıkartılan şahıs ambulansla kontrol amaçlı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ölen yada yaralananın olmamasının teselli kaynağı olduğu yangında tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi. Ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

