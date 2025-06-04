Aydın'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Aydın'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

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Aydın\'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
04.06.2025 02:32
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Aydın\'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
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Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Aydın- Muğla karayolu üzerinde Çiftlikköy Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çine ilçesinden Efeler istikametine seyir halinde olan Köksal T.A. idaresindeki 41 AIM 616 plakalı otomobil, Çiftlikköy'den karayoluna çıkan Mustafa Satıcı idaresindeki 09 EG 282 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddeti ile her iki araç savruldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Mustafa Satıcı olay yerinde hayatını kaybetti.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Aynı araçta yolcu konumunda bulunan Mahmut Bengi ise kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Diğer araçta yolcu konumunda bulunan Kamil A., Hatice A. ve Burak A. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücü Köksal T.A. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. 3 kişinin yaralandığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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