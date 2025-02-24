Aydın'da FETÖ Operasyonu: 8 Gözaltı, 1 Tutuklama

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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından Maydonoz Döner'e yönelik FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü kapsamında düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 8 kişiden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün yurt içindeki güncel yapılanması ve finansal hareketlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda Maydonoz Döner'e yönelik takibe alınan 8 şüpheli gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 7'si adli kontrolle serbest bırakılırken, N.Y. (49) isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN