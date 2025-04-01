Aydın\'da Fırtına Büyük Hasara Yol Açtı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına, büyük hasara yol açtı. Yazıdere Mahallesi'nde özellikle çam ağaçları devrildi, seralar ve hayvan barınakları zarar gördü.

Saat 23.00 sularında başlayan fırtına, Yazıdere Mahallesi'ne girişteki yolda bulunan 28 çam ağacını devirdi. Ağaçların devrilmesi nedeniyle mahalleye ulaşım sağlanamazken, mahalledeki ahırlarda çatıların uçması ve seraların zarar görmesi maddi zarara yol açtı. İncirliova Belediyesi ekipleri zaman kaybetmeden bölgede çalışmalara başlarken, Yazıdere Mahallesi yolunu trafiğe açmayı başardı. Belediye Başkanı Aytekin Kaya zarar gören alanda inceleme yaptı.

İncirliova merkezde bir evin çatısının yolu kapattığını belirten Başkan Kaya, "Yazıdere'de 23 yıl önce dikilen ağaçları fırtına yerinden söküp atmış. Yolu ağaçlar kapatmıştı. Ekiplerimiz hemen buraya geldiler. Yolu açmak için geceden beri çalışmalarını sürdürüyor. Yolu trafiğe açtık. Hacı Ali Obası, Acarlar'da zarar gören hayvan çiftlikleri, seralar var. Yazıdere'de de hayvan çiftlikleri zarar gördü. Çok zararımız var. Afet bu Allah'tan geldi. Allah'a şükür kimse yaralanmadı. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

Yazıdere Mahalle Muhtarı Davut Noyan yaptığı açıklamada, "Doğal afet nedeniyle büyük bir yıkım yaşadık. 28 çam ağacımız devrildi, ahırlarımızdaki çatılar uçtu ve seralarımız zarar gördü. Ancak can kaybı yaşanmaması tek sevindirici taraf. Allah'a şükür, herhangi bir can ve hayvan kaybımız yok" diye konuştu.

Maddi zarar büyük

Fırtına nedeniyle hayvan barınakları da büyük zarar gördü. Barınaklardan birinin sahibi olan Erbay Gülcan fırtınanın aniden başladığını ve hayvanlar için depolanan yem ve samanların uçtuğunu belirterek, "Maddi zararımız büyük, ancak can kaybımız olmadı, şükürler olsun" ifadelerini kullandı.

Seraları zarar gören Salih Aydın ise, "Fırtına ve yağmur nedeniyle seralarımız tamamen yıkıldı. Yaklaşık 100 bin lira zararımız var. Ancak hayvanlarımızın sağlık durumu iyi, bu kadarla da kurtulduk" dedi.

Acarlar Mahallesindeki serası zarar gören Taner Karakaş da serasının ve içerisindeki ürünlerinin zarar gördüğünü kaydederek yaklaşık zararının 170 bin TL olduğunu belirtti.

Can kaybının olmaması teselli kaynağı oldu

Fırtına nedeniyle yaşanan maddi zararlar büyük olsa da can kaybının olmaması tek teselli kaynağı oldu. Belediye ekipleri, zarar gören alanlarda temizlik ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. - AYDIN