Aydın'da Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi: Su Deposunun Düşmesiyle Maddi Hasar Yaşandı - Son Dakika
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Aydın'da Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi: Su Deposunun Düşmesiyle Maddi Hasar Yaşandı

Aydın\'da Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi: Su Deposunun Düşmesiyle Maddi Hasar Yaşandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde gece saatlerinde etkili olan fırtına, çatıları uçurup ağaçları devirirken, bir evin çatısından kopan güneş enerjisi sisteminin su deposu yandaki eve düştü. Olayda maddi hasar meydana geldi.

01.04.2025 01:20  Güncelleme: 01:26
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Aydın'ın Efeler ilçesinde gece saatlerinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkilerken, bir evin çatısından kopan güneş enerjisi sisteminin su deposu, yandaki evin çatısını delip banyoya düştü.

Meteoroloji'nin sağanak yağış ve fırtına uyarısının ardından Aydın'da gece saatlerinde olumsuz hava şartları etkili oldu. Sağanak yağışla birlikte etkili olan fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi. Ağaç devrilmeleri ve çatı uçması olaylarında bazı araç, ev ve iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi. Yaşanan olumsuzlukların ardından polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri ise çalışma başlattı.

Evin banyosuna su deposu düştü

Yaşanan fırtınada dört katlı bir apartmanın çatısı zarar görürken, çatıdan kopan güneş enerjisine ait su deposu, yandaki iki katlı evin çatısını delip banyoya düştü. Yaşanan olayda kimse yaralanmazken, evin çatısında ve banyoda büyük çapta maddi hasar oluştuğu öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi: Su Deposunun Düşmesiyle Maddi Hasar Yaşandı - Son Dakika

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