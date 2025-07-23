Aydın\'da Fritöz Yangını: Maddi Hasar Oluştu

Aydın Efeler ilçesinde ev yemeklerinin satışının yapıldığı bir iş yerinde fritözden kaynaklanan yangın panikletirken, yangında maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Mimar Sinan Mahallesi 2331 sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev yemeklerinin satışının yapıldığı iş yerinin mutfağındaki fritöz kaynaklı yangın çıktı. Alevleri fark eden iş yeri sahipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle iş yerinde oluşan yoğun duman, itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Yangında ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN