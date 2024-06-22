Aydın\'da Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

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Aydın'ın Söke ilçesinde hakkında 3 dosyadan toplamda 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Söke İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla gerçekleştirilen çalımalar kapsamında; Yenidoğan Mahallesi'nde 3 dosyadan 'adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık' suçlarından aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. isimli şahıs yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkartıldığı adi makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN