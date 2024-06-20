Aydın'da Hırsızlık Şüphelisi Kovalamaca Sonucu Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da Hırsızlık Şüphelisi Kovalamaca Sonucu Yakalandı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 2 motosiklet ve 1 otomobil çalan hırsızlık şüphelisi, polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı. Hırsızlık olayıyla ilgili başlatılan çalışmalar sonucunda şüphelinin kimliği tespit edildi ve polis ekipleri tarafından takibe alındı. Şüpheli, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı ancak polislerin ısrarlı takibi sonucu tarla içerisinde yakalandı. Çalınan araçlar sahiplerine teslim edilirken, hırsızlık şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

20.06.2024 20:47
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 2 motosiklet ve 1 otomobil çalan hırsızlık şüphelisi, yaşanan kovalamaca sonucu polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta içerisinde 2 motosiklet ve 1 otomobilin çalınması olayı ile ilgili Bozdoğan İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında hırsızlık şüphelisinin Y.C.Ç. (22) olduğu tespit edildi. Çokça suç kaydı bulunan şahsın yerini tespit eden polis ekipleri şüpheli şahsa motosiklet ile seyir halindeyken 'dur' ihtarında bulundu. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak motosiklet ile kaçmaya başlayan şüpheli bir süre sonra motosikletten inerek yaya olarak koşmaya başladı. Bozdoğan polisinin ısrarlı takibi neticesinde yaşanan kovalamacada Y.C.Ç. tarla içerisinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan otomobil ve motosikletler sahiplerine teslim edilirken, hırsızlık şüphelisi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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