Aydın'da Hırsızlık Şüphelisi Kovalamaca Sonucu Yakalandı

3.Sayfa

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 2 motosiklet ve 1 otomobil çalan hırsızlık şüphelisi, yaşanan kovalamaca sonucu polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta içerisinde 2 motosiklet ve 1 otomobilin çalınması olayı ile ilgili Bozdoğan İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında hırsızlık şüphelisinin Y.C.Ç. (22) olduğu tespit edildi. Çokça suç kaydı bulunan şahsın yerini tespit eden polis ekipleri şüpheli şahsa motosiklet ile seyir halindeyken 'dur' ihtarında bulundu. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak motosiklet ile kaçmaya başlayan şüpheli bir süre sonra motosikletten inerek yaya olarak koşmaya başladı. Bozdoğan polisinin ısrarlı takibi neticesinde yaşanan kovalamacada Y.C.Ç. tarla içerisinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan otomobil ve motosikletler sahiplerine teslim edilirken, hırsızlık şüphelisi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN