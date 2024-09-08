Çine'de Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı

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Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal etme suçları ile ilgili başlatılan inceleme kapsamında olay aydınlatılırken, şahsın başka bir suçtan dolayı cezaevinde bulunduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Söğütçük Mahallesi'nde 18 Şubat 2017 tarihinde H.K. isimli şahsa ait iş yerinde meydana gelen 'herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık' ve 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme' olayı meydana geldi. Çine İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan detaylı araştırma ve elde edilen delillerden hırsızlık ve konut dokunulmazlığı olayını D.B. isimli şahsın gerçekleştirdiği belirlenerek olay aydınlatıldı. Şüphelinin bir suçtan dolayı Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olduğu tespit edildi. - AYDIN