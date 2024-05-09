Aydın'da gerçekleştirilen operasyonda 5 kişi yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da gerçekleştirilen operasyonda 5 kişi yakalandı

Aydın\'da gerçekleştirilen operasyonda 5 kişi yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Huzur Güven' operasyonunda, çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı. Operasyonda kumar, oyun makineleri ve yasadışı bahis gibi suçlarla ilgili 64 unsur ve 197 personel görev aldı. 5 bin 52 kişi sorgulanırken, 4 dernek ve kooperatif ile 191 umuma açık yer de kontrol edildi. Operasyonların vatandaşın huzur ve güveni için devam edeceği belirtildi.

09.05.2024 09:36
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Aydın'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen 'Huzur Güven' operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, bölgesel Huzur ve Güven Uygulaması aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgi ye göre kumar, oyun makinaları ve yasadışı bahis kapsamında 64 unsur ve 197 personelin katılımıyla operasyon gerçekleştirildi. Uygulamada 5 bin 52 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 5 şahıs yakalandı. Ayrıca uygulamada 4 dernek ve kooperatif, 191 umuma açık yer kontrol edildi. Vatandaşın huzuru ve güveni için operasyonların devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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