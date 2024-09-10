Aydın'da Huzur ve Güven Uygulaması! - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aydın'da Huzur ve Güven Uygulaması!

Aydın\'da Huzur ve Güven Uygulaması!

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen Huzur ve Güven uygulamasında, çocukların güvenli bir şekilde okullarına ulaşmaları ve okul çevresindeki önlemlerin alınması amaçlandı. Uygulama kapsamında 167 okul servis aracı kontrol edildi ve 12 araç trafikten men edildi.

10.09.2024 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ında jandarma ekiplerince gerçekleştirilen Huzur ve Güven uygulamasında 12 servis aracı trafikten men edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca çocukların güven içerisinde okullarına ulaşımlarının sağlanması ve okul çevresinde gerekli önlemlerin alınması hedefiyle 66 unsur ve 217 personelin katılımı ile Huzur ve Güven Uygulaması gerçekleştirildi. Bu çerçevede Trafik Jandarması ekiplerince 167 Okul Servis Aracı kontrol edilirken, 42 araca toplam 79 bin 584 TL idari trafik cezası uygulandı, 12 servis aracı da trafikten men edildi. Ayrıca Asayiş Timleri tarafından 154 okul ve çevresi kontrol edildi. 2 bin 900 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 1 şahıs yakalandı. 76 park ve bahçe, 59 kahvehane 81 işyeri ve 65 metruk bina kontrol edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Servis aracı, Jandarma, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, trafik, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Huzur ve Güven Uygulaması! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:33 Narin’in babası amcası Salim Güran mı DNA testinin sonuçları çıktı iddiası Narin'in babası amcası Salim Güran mı? DNA testinin sonuçları çıktı iddiası
12:16 Aileye neden başsağlığı dilemedi Bakan Yerlikaya’dan manidar yanıt Aileye neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt
11:48 Otomobil devinden önemli karar İlk kez fabrika kapatacak Otomobil devinden önemli karar İlk kez fabrika kapatacak!
11:45 Sevda Demirel, Narin’in ölümü sonrası şeriat çağrısı yaptı Tepkiler çığ gibi Sevda Demirel, Narin'in ölümü sonrası şeriat çağrısı yaptı! Tepkiler çığ gibi
11:40 Narin Güran neden öldürüldü Ortada 3 büyük şüphe var Narin Güran neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var
23:58 1 yıl hapis yatmıştı Pedofili suçlusu Gylfi Sigurdsson, Türkiye’ye karşı sahaya çıktı 1 yıl hapis yatmıştı! Pedofili suçlusu Gylfi Sigurdsson, Türkiye'ye karşı sahaya çıktı
23:29 İzmir’de Kerem’in gecesi A Milli Takımımız, İzlanda’yı 3-1 mağlup etti İzmir'de Kerem'in gecesi! A Milli Takımımız, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti
23:19 Kanserle boğuşan Galler Prensesi Kate Middleton güzel haberi verdi: Sonunda bitti Kanserle boğuşan Galler Prensesi Kate Middleton güzel haberi verdi: Sonunda bitti
22:33 Amcadan, ’’Narin’in babası mısınız’’ sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey Amcadan, ''Narin'in babası mısınız?'' sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey
22:23 Ancelotti için bomba iddia Arda Güler bu habere çok sevinecek Ancelotti için bomba iddia! Arda Güler bu habere çok sevinecek
22:11 Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı Türkiye fiyatı cep yakıyor Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı! Türkiye fiyatı cep yakıyor
21:52 Narin’in akrabalarından tehdit ’’Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor’’ Narin'in akrabalarından tehdit! ''Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor''
21:34 Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor İşte çalıştıracağı takım Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor! İşte çalıştıracağı takım
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 15:07:28. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın'da Huzur ve Güven Uygulaması! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement