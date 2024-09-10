Aydın\'da Huzur ve Güven Uygulaması!

3.Sayfa

Aydın'ında jandarma ekiplerince gerçekleştirilen Huzur ve Güven uygulamasında 12 servis aracı trafikten men edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca çocukların güven içerisinde okullarına ulaşımlarının sağlanması ve okul çevresinde gerekli önlemlerin alınması hedefiyle 66 unsur ve 217 personelin katılımı ile Huzur ve Güven Uygulaması gerçekleştirildi. Bu çerçevede Trafik Jandarması ekiplerince 167 Okul Servis Aracı kontrol edilirken, 42 araca toplam 79 bin 584 TL idari trafik cezası uygulandı, 12 servis aracı da trafikten men edildi. Ayrıca Asayiş Timleri tarafından 154 okul ve çevresi kontrol edildi. 2 bin 900 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 1 şahıs yakalandı. 76 park ve bahçe, 59 kahvehane 81 işyeri ve 65 metruk bina kontrol edildi. - AYDIN