Aydın'da İnşaat İşçisi Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Aydın'da İnşaat İşçisi Düşerek Hayatını Kaybetti

Aydın\'da İnşaat İşçisi Düşerek Hayatını Kaybetti
11.06.2026 22:19
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Aydın'da inşaatta çalışan Ferhat Çakır, 6. kattan düştü ve hastanede hayatını kaybetti.

Aydın'da çalıştığı inşaatın 6'ıncı katından düşen işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Efeler ilçesinde yapımı devam eden Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi binasında saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan Ferhat Çakır (27) iskelenin kopması sonucu dengesini kaybederek 6'ıncı kattan zemine düştü. Kazayı fark eden çalışma arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Çakır, ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Arkadaşlarının acı haberini alan işçiler yasa boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ferhat Çakır, 3. Sayfa, İnşaat, Aydın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da İnşaat İşçisi Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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