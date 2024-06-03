Aydın'da iş makinesi kırıcı hırsızlığına yakalama - Son Dakika
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Aydın'da iş makinesi kırıcı hırsızlığına yakalama

Aydın\'da iş makinesi kırıcı hırsızlığına yakalama

Aydın'ın Çine ilçesinde bir kamu kurumuna ait iş makinesinin kırıcı aparatını çalan 2 şüpheli, jandarmanın detaylı araştırması sonucu Muğla'nın Milas ilçesinde yakalandı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

03.06.2024 13:32
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Aydın'ın Çine ilçesinde kamu kurumuna ait iş makinesinin ucundaki kırıcıyı çalan 2 şüpheli, jandarmanın detaylı araştırması sonucu Muğla'nın Milas ilçesinde yakalandı.

Olay, Çine ilçesi Kavşit Mahallesi Koyunlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bölgede bulunan bir kamu kurumuna ait iş makinesinin ucuna takılan kırıcı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. İhbar üzerine bölgeye giden Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri koordineli olarak hırsızlık olayını araştırmaya başladı. Hırsızlık olayının meydana geldiği zaman diliminin belirlenmesine müteakip olay yeri, çevresinde ve muhtemel kaçış istikametlerinde bulunan 27 kameraya ait toplam 108 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, şüpheli bir araç ile içerisinde bulunan 2 şahsın olayın meydana geldiği bölgede keşif yaptıktan bir gün sonra başka bir şahsa ait kamyonet ile en kısa anayolu kullanmayarak ara yollardan Muğla'nın Milas ilçesine gittiklerini tespit etti. Yapılan detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayını A.D. ve Ö.D. isimli şüpheli şahısların gerçekleştirdiği tespit edildi. Yapılan çalışma sonucu çalınan kırıcı, A.D. isimli şüpheli şahsın Milas ilçesinde bulunan ikametinde ele geçirilerek kurum yetkilisine teslim edildi. Yakalanan 2 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da iş makinesi kırıcı hırsızlığına yakalama - Son Dakika

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