Aydın\'da İşçi Servisi Kaza Yaptı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde işçileri taşıyan servis aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda refüje çıkarken, kazada şans eseri kimse yaralanmadı.

Kaza, akşam saatlerinde İncirliova Karayolu Acarlar Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayiden işçileri Koçarlı ilçesine götürmek için yola çıkan 09 P 6048 plakalı servis sürücüsü yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Servis aracı, yoldan çıkarak refüje çarpıp durabildi. Kazayı servis aracında bulunan 18 işçi yara almadan atlattı. İşçiler, bölgeye sevk edilen başka bir araçla güvenli şekilde tahliye edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yağışlı günlerde sürekli aynı bölgede yolun zeminin kaygan olmasından dolayı kazaların yaşandığı öğrenildi. - AYDIN