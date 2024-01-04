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Aydın'da İzinsiz Altın Arayan 6 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da İzinsiz Altın Arayan 6 Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde dere yatağında izinsiz altın arama faaliyeti gerçekleştiren 6 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın\'da İzinsiz Altın Arayan 6 Şüpheli Yakalandı
04.01.2024 - 10:01,
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Aydın'ın Germencik ilçesinde dere yatağında kurdukları düzenekle izinsiz altın arayan 6 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca izinsiz altın madeni arama faaliyeti gerçekleştirenlere yönelik denetim gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Germencik ilçesi Kızılcapınar Mahallesi Karaçağıl mevkiinde dere yatağı içerisinde su yüzeyinden kurdukları özel aparatlarla izinsiz altın bulmaya çalışan Ö.Ç., M.Ç., H.G., H.S., M.F. ve H.K. isimli şüpheliler devriye ekibi tarafından yakalandı. Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da İzinsiz Altın Arayan 6 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da İzinsiz Altın Arayan 6 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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