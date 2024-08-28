Aydın\'da izinsiz yer açan şahıs jandarma tarafından yakalandı

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Aydın'ın Didim ilçesinde hazine arazisinde izinsiz yer açan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Didim Akyeniköy Mahallesi'nde icra edilen devriyede N.Ç.(26) isimli şahsın iş makinası ile E.Ş.(29) isimli şahıs adına izinsiz hazine arazisinde yer açtığı tespit edildi. Şahıslar hakkında adli ve idari işlem yapılmak üzere evraklar ilgili kurumlara gönderildi. - AYDIN