Aydın'da Jandarma Ekipleri Huzurlu Sokaklar Uygulamasına Devam Ediyor

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Aydın'da jandarma ekipleri umuma açık yerleri sorgularken huzurlu sokaklar uygulamasına devam ediyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, genel asayiş ve kamu düzenin devamının sağlanması için 84 unsur ve 265 personelin katılımı ile Huzurlu Sokaklar Uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama sonucunda, 629 umuma açık yer kontrol edildi. Yapılan çalışmada, 475 şahıs sorgulanırken, 4 yabancı uyruklu şahsa 18 bin 152 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN