Aydın'da Jandarma Ekipleri Siber Suçlarla Mücadelede Başarılı - Son Dakika
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Aydın'da Jandarma Ekipleri Siber Suçlarla Mücadelede Başarılı

Aydın\'da Jandarma Ekipleri Siber Suçlarla Mücadelede Başarılı

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından siber suçlarla mücadele kapsamında 4 bin 442 internet sitesini engellerken, çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen 156 şüpheliyi yakalayıp adli işlem başlattı.

08.08.2024 10:30
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Aydın'da jandarma ekipleri tarafından siber suçlarla mücadele kapsamında 4 bin 442 internet sitesini engellerken, çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen 156 şüpheliyi yakalayıp adli işlem başlattı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 01-Ocak 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda, sosyal medya platformları üzerinden "Terör Örgütü Propagandası", "Yasadışı Bahis Suçunu Bilişim Sitemleri Kullanılarak İşlemek", "Müstehcenlik", "Cumhurbaşkanına Hakaret", "6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanununa Muhalefet" ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanımına Özendirme" suçları kapsamında paylaşımlar yaptığı tespit edilen 156 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı.

Bilişim sistemleri üzerinden "Yasadışı Bahis", "Müstehcenlik" ve "Fuhuş" içerikli paylaşımlarda bulunan 4 bin 442 internet sitesi engellendi. Oltalama (Phishing) metoduyla vatandaşları dolandırmayı veya kimlik bilgilerini ele geçirmeyi amaçlayan 1088 adet web sitesine erişimin engellemesi sağlandı. Nitelikli Dolandırıcılık suçunu işleyen 61 şüpheli yakalanırken, 40'ı tutuklandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Jandarma Ekipleri Siber Suçlarla Mücadelede Başarılı - Son Dakika

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