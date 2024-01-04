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Aydın'da Jandarma Huzur ve Güven Uygulaması: 6 Bin 929 Şahıs Sorgulandı - Son Dakika
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Aydın'da Jandarma Huzur ve Güven Uygulaması: 6 Bin 929 Şahıs Sorgulandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen huzur ve güven uygulaması kapsamında 261 personel görev aldı. Uygulama sonucunda 6 bin 929 şahıs sorgulandı ve aranan 17 kişi yakalandı. Ayrıca, 269 işyeri, 100 metruk bina, 88 park ve bahçe kontrol edildi. Uygulama sırasında 63 araca toplam 89 bin 309 TL idari yaptırım uygulandı ve 11 araç trafikten men edildi.

Aydın\'da Jandarma Huzur ve Güven Uygulaması: 6 Bin 929 Şahıs Sorgulandı
04.01.2024 - 09:55,
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 261 personelin katılımıyla düzenlenen huzur ve güven uygulaması kapsamında 6 bin 929 şahıs sorgulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı görev ve sorumluluk alanında vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından üç aşamalı olarak 90 unsur ve 261 personelin katılımı ile huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama çerçevesinde; 269 işyeri, 100 metruk bina, 88 park ve bahçe kontrol edilirken, 6 bin 929 şahıs sorgulanarak çeşitli suçlardan aranan 17 şahıs yakalandı. Bin 840 aracın kontrol edildiği uygulamada 63 araca toplam 89 bin 309 TL idari yaptırım uygulandı. 11 araç da trafikten men edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Aydın, Güvenlik, Trafik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Jandarma Huzur ve Güven Uygulaması: 6 Bin 929 Şahıs Sorgulandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da Jandarma Huzur ve Güven Uygulaması: 6 Bin 929 Şahıs Sorgulandı - Son Dakika
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