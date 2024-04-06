Aydın'da Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çok sayıda aranan şahıs yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 04-05 Nisan 2024 tarihinde aranan şahıslara yönelik eş zamanlı yapılan operasyonlarda aranan şahıslar yakalandı. Yakalanan şahıslardan 0-2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 8 şahıs, 2-5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 6 şahıs, 5-10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 6 şahıs bulunuyor. Bu yakalanan şahıslar arasında Uyuşturucu suçundan 9 şahıs, Hırsızlık suçundan 4 şahıs, Yaralama suçundan 3 şahıs, Dolandırıcılık suçundan 1 şahıs, Diğer suçlardan aranan 3 şahıs, İfadeye yönelik aranan 17 şahıs yer alıyor. İşlemleri tamamlanan 20 şüpheli adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Aydın'da Jandarma Operasyonu: Çok Sayıda Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Tokat Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili süresince trafik güvenliğini artırmak amacıyla dronlar aracılığıyla yapılan denetimlerle trafik akışını ve kurallara uyumu gözlemliyor. Dronlar, yüksekten görüntüleme yaparak muhtemel ihlalleri tespit etme ve denetleme sürecine katkı sağlıyor. Bu denetimlerin özetini içeren bir klip sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor ve sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve trafik güvenliğine katkı sağlamaları konusunda toplumsal farkındalık oluşturulması hedefleniyor.
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bir depodan 2 bin lira değerinde demir hurda ve tamir anahtarları çalan şüpheliler, Buharkent ilçesinde çalıntı malzemeler ile birlikte yakalanarak adli işlemlere başlandı.
Afyonkarahisar'da hırsızlık ve cezaevinden firar etme suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan bir şahıs, jandarma tarafından yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda H.U. isimli şahsın Yaylabağı beldesinde yakalandığı belirtildi. Şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Harun Reşit Han, Atlıhisar Köyü Ortaokulu'nda düzenlenen kütüphane açılışına katıldı. Kaymakam Han, açılışta öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti ve eğitim çalışmalarıyla ilgili fikir alışverişinde bulundu. Açılış kurdelesini kesen Kaymakam Han, kütüphanenin hayırlı olmasını diledi ve öğrenci ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra köyden ayrıldı.
Afyonkarahisar'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde yapılan aramada 2 adet tabanca bulundu. Silah ve mühimmat ticareti suçundan gözaltına alınan şahsın adliyeye sevk edileceği belirtildi.
Afyonkarahisar'da tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettiği iddia edilen bir şahıs tutuklanırken, yapılan aramalarda tabancalar ile toplam değeri 6 milyon 129 bin 500 TL olan çek ve senet ele geçirildi. Şahıs, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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