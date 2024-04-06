Aydın'da Jandarma Operasyonu: Çok Sayıda Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da Jandarma Operasyonu: Çok Sayıda Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın\'da Jandarma Operasyonu: Çok Sayıda Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonlarda, aranan şahıslardan 20 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında uyuşturucu, hırsızlık, yaralama, dolandırıcılık ve diğer suçlardan arananlar bulunuyor. Şüpheliler, adli işlemlerin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

06.04.2024 10:16  Güncelleme: 10:18
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Aydın'da Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çok sayıda aranan şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 04-05 Nisan 2024 tarihinde aranan şahıslara yönelik eş zamanlı yapılan operasyonlarda aranan şahıslar yakalandı. Yakalanan şahıslardan 0-2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 8 şahıs, 2-5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 6 şahıs, 5-10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 6 şahıs bulunuyor. Bu yakalanan şahıslar arasında Uyuşturucu suçundan 9 şahıs, Hırsızlık suçundan 4 şahıs, Yaralama suçundan 3 şahıs, Dolandırıcılık suçundan 1 şahıs, Diğer suçlardan aranan 3 şahıs, İfadeye yönelik aranan 17 şahıs yer alıyor. İşlemleri tamamlanan 20 şüpheli adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Jandarma Operasyonu: Çok Sayıda Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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