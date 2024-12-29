Aydın\'da Kaçak Kazı Operasyonu

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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 5 şüpheli kaçak kazı yaptıkları esnada jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışmada sit alanı içerisinde yer alan bölgede kaçak kazı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Başaran Mahallesi'nde bulunan ve sit alanı içerinde yer alan Hisar Mevkii Hafza Hatun Türbesi bölgesinde bir şahsa ait tarlada kaçak kazı yapan Y.G. (42), S.E. (56), N.Y. (52), E.K. (39) ve E.K. (34) isimli şüpheliler suçüstü yakalandı. Şahıslarla birlikte 1 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet el feneri ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN