Aydın'ın İncirliova ilçesinde ellerinde fener ile arazide dolaşırken jandarma ekipleri tarafından yakalanan şahısların aracının arka koltuğunda dedektör ve kazı malzemeleri ele geçirilirken tarihi eser aramak amacıyla kaçak kazı yapacakları değerlendirilen 3 şahıs gözaltına alındı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı görev ve sorumluluk alanlarında bulunan bölgelerde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarını 7-24 esasına dayalı olarak sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Dereağzı Mahallesi'nde gece saatlerinde el feneri ile arazide dolaşan 3 şahıs devriye ekibi tarafından tespit edilerek yakalandı. Şahısların kullanmış olduğu aracın arka koltuğunda görünür vaziyette 2 adet dedektör ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi. Tarihi eser aramak amacıyla kaçak kazı yapacakları değerlendirilen A.Y., U.B. ve S.B. isimli şahıslar gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN
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Son Dakika › 3.Sayfa › Aydın'da Kaçak Kazı Yapacakları Değerlendirilen 3 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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