Aydın\'da Kaçak Sigara İmalatına Baskın

12.05.2026 09:22
Efeler'de yapılan operasyonda çok sayıda kaçak sigara ve imalat malzemesi ele geçirildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir ikamet ve iş yerinde yapılan aramada çok sayıda kaçak sigara ve imalatta kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince sigara imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında A. A. (32), M. G. (29) ve Ü. G. (25) isimli şahısların Efeler ilçesi Mesudiye ve Kurtuluş Mahallelerinde sigara imalatı yaparak piyasaya sürdüğü tespit edildi. Olayla ilgili 1 ikamet ve 1 işyerinde gerçekleştirilen aramalarda; 2 adet elektronik sigara sarım makinesi, 5 adet tütün karma makinesi, 1 adet kompresör, 465 bin adet bandrollü boş makaron, 47 bin adet bandrolsüz boş makaron, 30 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron, 100 kg kıyılmış tütün ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

