Aydın\'da Kaçak Tütün Operasyonu

05.03.2026 17:14
Efeler'de yapılan operasyonda 6 şüpheli yakalanırken, çok sayıda kaçak tütün ve elektronik sigara ele geçirildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 4 işyerine yapılan operasyonda 6 şüpheliye işlem yapılırken, çok sayıda kaçak tütün ve elektronik sigara ele geçirildi.

Kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Efeler ilçesinde bulunan 4 işyerine baskın yapıldı. Yapılan aramada 24 bin 60 adet tütün doldurulmuş makaron, 24 adet elektronik sigara, 55 adet kaçak sigara, 4 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 6 şüpheli şahıs hakkında da 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan adli işlem yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Efeler, Aydın, Son Dakika

