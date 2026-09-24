Aydın'da kaçak tütün ve etil alkol operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Aydın'da kaçak tütün ve etil alkol operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

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Aydın\'da kaçak tütün ve etil alkol operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
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Aydın'da 5 adrese eş zamanlı kaçakçılık operasyonunda 490 litre etil alkol ve 137 kilogram açık tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Aydın'da kaçakçılık ve sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 5 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda çok miktarda kaçak tütün ve makaron ile etil alkol ve içki ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ve sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, çalışmalar kapsamında il genelinde belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 490 litre etil alkol, 9 şişe içki, 35 litre içki, 107 adet alkol aroması, 81 bin 600 adet dolu makaron, 402 bin 600 adet boş makaron, 137 kilogram açık tütün ve 5 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında H.K., E.B., M.K. ve B.S. isimli 4 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden B.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.K., E.B. ve M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
Kaçakçılık3. SayfaGüvenlikGüncelAydınSuçSon Dakika

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