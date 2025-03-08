Aydın\'da Kadınlar Günü Kutlaması: Jandarmadan Çiçek ve Destek

Aydın'da 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla jandarma ekipleri kadınlara çiçek takdim ederek günlerini kutladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliğince 8 Mart Kadınlar Günü haftası münasebetiyle "Dünyada her şey kadının eseridir" mottosuyla kadın oto tamircisi, kadın belediye otobüs şoförü, kadın doktor, kadın polis, kadın gazeteci, kadın özel güvenlik, kadın itfaiye, kadın esnaf, kadın öğretmen ve kadın profesör ziyaret edilerek "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kutlandı. Günün anlam ve önemi hakkında sohbet edilerek kendilerine karanfil ve rozet hediye edilirken, jandarmanın her zaman yanlarında olduğu belirtildi ve KADES logolu çanta ve broşür dağıtılarak pankart açıldı. - AYDIN