Aydın Germencik\'te Kamu Kurumundan Hırsızlık Yapan 4 Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir kamu kurumundan hırsızlık gerçekleştiren 4 şüpheli şahıs jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Hıdırbeyli Mahallesi'nde bulunan bir kamu kurumuna ait bina içerisinden 1 adet ocak, 1 adet ahşap oyma makinesi, 1 adet kahve makinesinin kimliği belirsiz şahıslar tarafından çalınması olayı meydana geldi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayının Ö.A ile birlikte toplam 4 şüphelinin gerçekleştirdiği tespit edildi. 4 şüpheli çalınan malzemeler ile birlikte aynı mahallede yakalanırken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN