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Aydın Germencik'te Kamu Kurumundan Hırsızlık Yapan 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Aydın Germencik'te Kamu Kurumundan Hırsızlık Yapan 4 Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde bulunan bir kamu kurumundan çalınan eşyaların ardından yapılan araştırma sonucunda hırsızlığı gerçekleştiren 4 şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin çalınan malzemelerle birlikte aynı mahallede yakalandığı ve adli sürecin devam ettiği belirtildi.

Aydın Germencik\'te Kamu Kurumundan Hırsızlık Yapan 4 Şüpheli Yakalandı
02.01.2024 - 10:09,
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Aydın'ın Germencik ilçesinde bir kamu kurumundan hırsızlık gerçekleştiren 4 şüpheli şahıs jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Hıdırbeyli Mahallesi'nde bulunan bir kamu kurumuna ait bina içerisinden 1 adet ocak, 1 adet ahşap oyma makinesi, 1 adet kahve makinesinin kimliği belirsiz şahıslar tarafından çalınması olayı meydana geldi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayının Ö.A ile birlikte toplam 4 şüphelinin gerçekleştirdiği tespit edildi. 4 şüpheli çalınan malzemeler ile birlikte aynı mahallede yakalanırken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Aydın Germencik'te Kamu Kurumundan Hırsızlık Yapan 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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