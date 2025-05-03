Aydın\'da Kamuya Ait Ağaçları Kesme Skandalı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde jandarma ekipleri kamuya ait alanda 5 adet okaliptüs ağacını kesen şüpheliler yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Azizabat Mahallesi Büyük Menderes Havzasında kamuya ait alanda bulunan 5 adet okaliptüs ağacı kesildi. Ağacı kestikleri tespit edilen A.Ö, S.K. ve M.A.G. isimli şüpheliler jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde yakalandı. Kesilen ağaçları satın alan şüpheli şahıs dahil olmak üzere toplamda 4 şüpheli hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN