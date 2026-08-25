Aydın\'da Kanala Giren Çocuk Bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde serinlemek için kanala giren ve bir süre sonra gözden kaybolan 12 yaşındaki A.T., yaklaşık bir kilometre uzaklıkta bilinci kapalı halde bulundu.

Olay, Efeler ilçesi Ovaeymir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek amacıyla sulama kanalına giren 12 yaşındaki A.T., bir süre sonra suda gözden kayboldu. Yaklaşık 3 metre derinliğindeki kanalda çocuğun kaybolması üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, çocuğun bulunması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda 12 yaşındaki A.T., kanala girdiği yerden yaklaşık 1 kilometre ileride sürüklenmiş vaziyette bulundu. Hızla sudan çıkarılan çocuk, ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilinci kapalı olan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.