Köşk\'te kar yağışı nedeniyle mahsur kalan ailenin yardımına jandarma koştu

Aydın'ın Köşk ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan ailenin yardımına jandarma koştu.

Edinilen bilgiye göre, Köşk Kıran Mahallesi'nin yüksek kesimlerinde ani kar yağışı nedeniyle yolun kapanması sonucu O.E. (44) ve ailesi araçlarıyla mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak yol güvenliğini sağladı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekiplerince yapılan yol açma ve tuzlama çalışmalarıyla birlikte aile güvenli şekilde kurtarıldı. Mahsur kalan aile ekiplere teşekkür etti. - AYDIN