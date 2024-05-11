Aydın\'ın Söke ilçesinde kasten öldürme suçundan hükümlü yakalandı

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Aydın'ın Söke ilçesinde hakkında Kasten Öldürme suçundan 12 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Söke İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Sarıkemer Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi. "Kasten Öldürme" suçundan aranan ve hakkında toplam 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan (Y.Y) isimli şahıs Söke Sarıkemer Mahallesi'nde yakalandı. Hükümlünün adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN