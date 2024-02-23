Aydın'da kasten yaralama suçundan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da kasten yaralama suçundan aranan şahıs yakalandı

Aydın\'da kasten yaralama suçundan aranan şahıs yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kasten yaralama suçundan aranan M.K isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hakkında 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

23.02.2024 10:43  Güncelleme: 10:45
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde kasten yaralama suçundan aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen faaliyetler devam ediyor. İsabeyli Mahallesi'nde "Kasten Yaralama " suçundan aranan ve hakkında 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K isimli şahıs yakalandı. Hükümlü, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Aydın'da kasten yaralama suçundan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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