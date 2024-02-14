Aydın\'da kaybolan 5 yaşındaki çocuk fosseptik çukurunda sağ olarak bulundu

Aydın'ın Köşk ilçesinde kaybolduğu tespit edilen 5 yaşındaki çocuk, jandarma ekiplerince fosseptik çukuruna düşmüş şekilde sağ olarak bulundu.
Olay, Köşk ilçesi Sarıçam Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ikamet eden A.H.D. (5) isimli küçük çocuk, 12 Şubat günü saat 20.00 sıralarında kayboldu. Çocukların kaybolduğunu fark eden aile durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, bölge vatandaşların da katılımı ile bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması gerçekleştirdi. Yapılan araştırma sonucunda küçük çocuğun yaklaşık 6 metre derinliğindeki fosseptik çukuruna düştüğü tespit edildi. Sağ olarak bulunan ve jandarma ekiplerince kuyudan çıkarılan A.H.D., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN
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