Aydın\'da kaybolan zihinsel engelli genç evinin yakınındaki bahçede bulundu

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Aydın'ın Efeler ilçesinde kaybolan zihinsel engelli genç, jandarma ekiplerince evinin 4 kilometre uzağındaki bir bahçede bulundu.

Olay, Efeler ilçesi İmamköy meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gölcük Mahallesi'nde ikamet eden zihinsel engelli A.Y. (18) isimli genç kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan detaylı araştırma ve arama sonucunda kayıp genç, ikametine yaklaşık dört kilometre uzaklıktaki bir bahçelik alanda oturur vaziyette, sağlıklı olarak bulundu. Genç babasına teslim edilirken, ekiplere teşekkür etti. - AYDIN