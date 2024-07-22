Aydın'da Kayıp Alzheimer Hastası Yaşlı Kadın Dağlık Alanda Bulundu - Son Dakika
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Aydın'da Kayıp Alzheimer Hastası Yaşlı Kadın Dağlık Alanda Bulundu

Aydın'ın Karacasu ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadın, polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışması sonucu dağlık alanda bulundu. E.S. isimli kadın, kaldığı evden ayrıldıktan sonra uzun süre geri dönmedi. Durumdan şüphelenen ailesi polise başvurdu ve kayıp kadının Karıncalıdağ Sultan Çayırı mevkiine gittiği tespit edildi. Jandarma ve polis ekipleri, havadan ve karadan gerçekleştirdikleri arama faaliyetleri sonucunda yaşlı kadını buldu. Sağlık durumu iyi olan E.S., tedbir amaçlı hastaneye götürüldü ve ailesine teslim edildi.

22.07.2024 22:12
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Aydın'ın Karacasu ilçesinde kayıp Alzheimer hastası yaşlı kadın, polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışması sonucu dağlık alanda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, E.S. (80) isimli Alzheimer ve tansiyon hastası kadın, kaldığı evden ayrılarak uzun süre geri dönmedi. Annesinin sağlık durumundan şüphe eden F.S., durumu Karacasu İlçe Emniyet Amirliği'ne bildirdi. Polis ekiplerinin detaylı kamera araştırmasında kayıp kadının Karıncalıdağ Sultan Çayırı mevkiine gittiği tespit edildi. Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu'nun talimatları ile İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler dron ile ormanlık alanda havadan arama yaparken, jandarma ve polis ekipleri de müşterek olarak ormanlık alanda arama faaliyeti gerçekleştirdi. İlçe Emniyet Amirliği Suç Araştırma biriminde görevli polis, yaşlı kadını akşam saatlerinde dağlık alanda buldu. Sağlık durumu iyi olan yaşlı kadın, tedbir amaçlı Karacasu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. E.S., yapılan muayenenin ardından ailesine teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Kayıp Alzheimer Hastası Yaşlı Kadın Dağlık Alanda Bulundu - Son Dakika

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