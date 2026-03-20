Alevler evi sardı, mahallede panik yaşandı

20.03.2026 17:11  Güncelleme: 17:12
Aydın'ın Efeler ilçesinde metruk bir evde çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle mahallede panik yaşandı, soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedeni araştırılacak.

Aydın'ın Efeler ilçesinde metruk bir evde çıkan ve kısa sürede tüm binayı saran alevler mahallede paniğe sebep olurken, yangın itfaiyenin hızlı müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Efeler ilçesi Ata Mahallesi 735 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre metruk bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler binayı sararken, dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yangını çevredeki diğer binalara sıçramadan söndürdü. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Belediye, Güvenlik, 3. Sayfa, Efeler, Aydın, Çevre, Son Dakika

Advertisement
