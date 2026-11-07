Aydın\'da mobilya deposundaki yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Aydın'da mobilya deposundaki yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'da Söke-Kuşadası karayolu Yaylaköy mevkiindeki bir iş yerine ait mobilya deposunda nedeni henüz bilinmeyen bir yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve jandarma ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Aydın'da bir iş yerine ait mobilya deposunda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Söke- Kuşadası karayolu Yaylaköy mevkiindeki bir mobilya deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonrası bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: İHA
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