Aydın\'da mobilya deposundaki yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Aydın'da bir iş yerine ait mobilya deposunda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Söke- Kuşadası karayolu Yaylaköy mevkiindeki bir mobilya deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonrası bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.