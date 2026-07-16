Aydın'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Aydın'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Aydın\'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
16.07.2026 16:54
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Aydın'ın Efeler ilçesinde Meşrutiyet Bulvarı ile Şehitler Bulvarı kesişiminde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet yolcusu yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yolcusu yola savrulurken, yaralı yolcu sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Meşrutiyet Bulvarı ile Şehitler Bulvarı kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 AOC plakalı motosiklet ile 09 PM 959 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yolcusu yola savruldu. Kazada yolcu konumundaki 1 kişi yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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