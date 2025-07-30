Aydın\'da Motosiklet Kazası: 25 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 25 yaşındaki bir genç yaşamını yitirdi.

Kaza, Bozdoğan Yeni Mahalle'de bulunan İlek Pazarı mevkiinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 25 yaşındaki Berkant Altınok, motosikletiyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan genç için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Berkant Altınok kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN