Aydın'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Aydın'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Aydın\'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Efeler'de otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

13.11.2024 13:23
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Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Batı Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 1624 Sokak'tan Batı Gazi Bulvarı'nda dönüş yapmak isteyen 09 ABD 090 plakalı otomobil ile bulvar üzerinde seyir halinde olan 31 ALB 393 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü M.K. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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