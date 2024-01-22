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Aydın'ın Efeler ilçesinde motosiklet kazası: Sürücü ve yolcu yaralandı - Son Dakika
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Aydın'ın Efeler ilçesinde motosiklet kazası: Sürücü ve yolcu yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde hızlı geldiği iddia edilen ve otomobile çarparak savrulan motosikletin sürücüsü ve yolcu yaralandı. Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü ve yolcusu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Aydın\'ın Efeler ilçesinde motosiklet kazası: Sürücü ve yolcu yaralandı
22.01.2024 - 14:42,
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Aydın'ın Efeler ilçesinde hızlı geldiği iddia edilen ve otomobile çarparak savrulan motosikletin sürücüsü ve yolcu yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Zafer Mahallesi Doğu Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan 09 VG 128 plakalı motosiklet, o esnada 126. Sokak'tan bulvara dönüş yapmak için bekleyen 09 KC 809 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, refüje çarparken, motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünü ve yolcusunu ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle güvenlik önlemi alan ekipler, trafiğin kontrollü bir şekilde akmasını sağladı. Refüje çarparak yön tabelalarını da deviren motosikletten kopan parçalar ve yola akan yağ, belediye ekiplerince temizlendi.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'ın Efeler ilçesinde motosiklet kazası: Sürücü ve yolcu yaralandı - Son Dakika


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